A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes proporcionou a participação dos atletas do município no Festival “AIQFOME Mar Eventos Coruja Beach”, de vôlei de praia adaptado. O evento aconteceu na Cidade de Cerquilho, no último sábado (06). Itapeva foi representada por 2 equipes do feminino e 2 do masculino, sendo que uma de cada categoria chegou na semifinal.

A equipe “Minobol Master”, liderada pela técnica esportiva, Gisele Nicácio, participou pela primeira vez no evento e deixou mais um registro positivo na história do esporte de Itapeva.