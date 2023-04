No domingo (23), no Estádio Municipal, a equipe de Futebol de Campo Masculino de Itapeva venceu Itararé por 3 a 0 e se classificou para a final dos Jogos da Juventude, que acontecerá no campo da Semjel, na Vila Isabel, no próximo domingo (30), às 9h30, contra o time de Buri.

A equipe de futsal masculino de Itapeva segue para as quartas-de-final dos Jogos da Juventude. No último sábado (22) os atletas de Itapeva venceram Capão Bonito por 4 a 1 e garantiram a classificação.