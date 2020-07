Equipes da Guarda Municipal apreendem 500 pinos de cocaína em mata da São Benedito

Por volta das 13h30 desta quinta-feira (30), as equipes táticas ROMU e CANIL, realizavam patrulhamento saturação pelo Anel Viário Mário Covas, quando um homem pulou uma cerca de madeira, que dá acesso à uma mata localizada aos fundos da Vila São Benedito.

Imediatamente os guardas municipais realizaram a incursão ao local e durante a busca não foi possível localizar nenhuma pessoa, porém encontraram dentro de um buraco ao solo, uma sacola com 500 microtubos de cocaína. Também foi localizado duas placas identificadoras de veículo, as quais foram pesquisadas e constou como sendo veículos produtos de furto.

Sendo assim, as equipes táticas recolheram toda a substância entorpecente e os objetos, os quais foram exibidos à autoridade policial, que determinou a sua apreensão.