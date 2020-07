Equipes da Defesa Civil, GCM e Administrações Regionais atendem famílias prejudicadas pelas chuvas

As fortes chuvas que caíram na noite desta terça-feira (30) em Itapeva causaram estragos pelo município. De acordo com a Guarda Civil Municipal, foram contabilizados sete avisos de ocorrência, sendo: três quedas de árvores grandes, destelhamento da Central de Distribuição, dois fios energizados e uma inundação. Em relação aos munícipes, ninguém se feriu. As equipes da GCM, Defesa Civil e Secretaria de Administrações Regionais estão nas ruas cortando as árvores e analisando se há alguma com risco de cair, visando a segurança da população.

As famílias em situação de vulnerabilidade social, que precisarem de ajuda, devem procurar o CRAS de referência dos seus bairros.