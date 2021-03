Equipe tática ROMU prende traficante na Vila São Benedito

Por volta das 16h50, desta terça-feira (16), a equipe tática ROMU em patrulhamento pela Vila São Benedito, deparou-se com dois indivíduos, “picando” e embalando entorpecentes no meio da mata.

Ao avistarem os guardas municipais, os indivíduos empreenderam fuga, sendo um deles abordado em seguida. No local onde eles estavam foi encontrado 75 pinos contendo cocaína, 35 porções pequenas e 1 média de maconha, além de 37 pedras de crack.

Desta forma, foi dado voz de prisão ao indiciado e encaminhado ao Plantão Policial. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, ficando à disposição da Justiça.