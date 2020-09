Equipe tática da GCM encontra drogas pela Vila Mariana

Na madrugada desta terça-feira, dia 01 de setembro, a Guarda Civil Municipal de Itapeva, apreendeu drogas pela Travessa Sol Nascente, na Vila Mariana, local já conhecido pela comercialização de entorpecentes.

De acordo com a GCM, por volta das 03h31, a equipe GEPAR, avistou um indivíduo, que ao perceber a presença da viatura, que passava em frente à Escola José Vasques, apressou o passo e adentrou um corredor, conhecido como ” corredor do pudim”.

A equipe seguiu até o local, não localizando o indivíduo, que provavelmente adentrou uma das casas. Porém, ao fazer uma busca minuciosa foi localizado entre o telhado de uma das residências uma trouxinha contendo 28 pedras de crack, 2 porções de maconha e 4 pinos contendo cocaína.

Diante dos fatos, os entorpecentes foram apresentados no Plantão Policial, onde a autoridade determinou a sua apreensão.