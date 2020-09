Equipe GEPAR apreende drogas na Vila São Francisco

Hoje, 05 de setembro, por volta da 00h55, a equipe tática GEPAR, em patrulhamento pela Vila São Francisco, deparou-se com um l indivíduo que mexia em um registro de água, que ao avistar a viatura saiu em disparada, sendo prontamente abordado. Foi encontrado em sua roupa a quantia de R$ 8500 e feito busca no local foi encontrado 11 porções de maconha. Questionado, o rapaz tentou empreender fuga, sendo imobilizado e algemado.

Diante dos fatos, os Guardas Municipais apresentaram as drogas e o indivíduo a autoridade policial, ficando o mesmo à disposição da Justiça.