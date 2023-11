Parabéns para todas as atletas da equipe de Voleibol feminino Semjel/Objetivo, categoria pré mirim, que disputaram neste domingo, dia 12/11, na cidade de Tatuí, as finais da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região.

Após conquistarem importantes vitórias, as atletas itapevenses seguiram para a grande final representando o município de Itapeva em toda a região. Nos jogos da fase final, as atletas de Itapeva garantiram o 3º lugar da Taça Ouro e voltaram para casa com a medalha de bronze.