No domingo (02), na cidade de Paranapenema-SP, a equipe feminina itapevense de vôlei sub-17 enfrentou a cidade de Bofete, pela grande final da Liga Panema de Voleibol. Na ocasião, as atletas de Itapeva venceram as adversárias por 2 sets a 0 e se consagraram campeãs.

Este é a segunda vez este ano que Itapeva é vitoriosa no campeonato. No mês de maio deste ano, a equipe feminina Adulto itapevense também participou da Liga Panema de Voleibol e também se consagrou campeã da competição. A Liga Panema de Voleibol é uma inciativa da Secretaria de Esportes de Paranapanema-SP, e participam 7 cidades da região.