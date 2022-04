Na terça-feira, dia 05, aconteceu no Ginásio de Esportes Siqueirão, em Taquarivaí, mais uma rodada da Copa Record de Futsal.

A primeira equipe itapevense a entrar em quadra foi a feminina, que enfrentou as meninas de Itararé. Em uma partida bastante tranquila, Itapeva venceu os adversários pelo elástico placar de 06 x 01. Com esta vitória, nossas meninas garantiram a classificação para a próxima fase.



Em seguida, entrou em quadra a equipe masculina, que após um jogo eletrizante e bastante disputado, acabou terminando empatado com Itararé pelo placar de 02 x 02. Mesmo com o dérbi empatado, Itapeva também classificou-se para a segunda fase da competição.