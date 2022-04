Nesta segunda-feira, dia 25 de abril, a Equipe Feminina de Itapeva realizou mais uma partida válida pela Copa Record de Futsal. Os jogos das quartas de final aconteceram no Ginásio de Esportes Antônio Queiroz e as meninas enfrentaram a equipe de Itararé, vencendo por goleada com o placar de 07 x 01.

Com a vitória, a Equipe Feminina garantiu uma vaga nas semifinais e aguarda a vencedora da disputa entre Iperó x Sorocaba. A partida está prevista para o dia 12 de maio em Itapetininga.