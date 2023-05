As equipes itapevenses de Minobol estão participando da Liga Sorocabana de Vôlei. Na sexta-feira (19), na cidade de Votorantim, a equipe de minobol 60+ venceu Mairinque por 2 a 1, no tie-break (Desempate).

A a equipe de minobol 60+ feminino de Itapeva também enfrentou as cidades de Votorantim e Pindamonhangaba, em jogos bastante equilibrados. Ambos os confrontos acabaram em 2 a 1, no tie-break, para as equipes adversárias.

Na sexta-feira (26), na cidade de Votorantim, a equipe 50+ do Minobol feminino de Itapeva participou de mais 3 jogos pela Liga Sorocabana de Vôlei. Num total de 3 jogos, Itapeva venceu Mairinque e Votorantim e perdeu para Pindamonhangaba.