Equipe do Canil presta apoio em ocorrência da DISE

Nesta quarta-feira (02), por volta das 06h30, a equipe do Canil da Guarda Municipal de Itapeva foi solicitada a prestar apoio durante uma ocorrência da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE, no Jardim Guanabara.

A Polícia Especializada estava cumprindo mandados de busca em residências, quando solicitou o nosso apoio. Em determinado momento com a utilização da K-9 Zara na varredura de um terreno aos fundos de uma das casas vistoriadas, foi apontado a localização de uma sacola escondida em baixo de tijolos contendo 06 porções médias de maconha. Todo o material foi encaminhado à DISE para as providências cabíveis.