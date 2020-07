Equipe do Canil da GCM presta apoio à DISE em ocorrência de tráfico de drogas

Nesta quinta-feira, a equipe do Canil da Guarda Municipal, em apoio à DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), no cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, realizou uma varredura em uma residência na Vila Aparecida com a cadela Zara. No quintal da casa, foi encontrado um tubo plástico contendo 55 pedras de crack e 01 porção de maconha. Diante dos fatos, juntamente com os policiais da DISE, todo o material, R$ 362,00 em dinheiro e o dono da residência foram encaminhados à Delegacia, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, ficando o indiciado à disposição da Justiça.