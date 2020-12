Equipe da GCM prende rapaz por tráfico de drogas na Vila São Benedito

Por volta da 01h30 desta sexta-feira (18), a equipe tática ROMU em patrulhamento pela Rua São Benedito, logrou êxito na apreensão de entorpecentes e na prisão de um rapaz.

Durante a patrulha foi avistado dois indivíduos sentados na praça, que ao perceber a viatura, dispensou pelo chão uma sacola plástica e saiu andando rápido, tentando se evadir.

Porém, eles foram abordados pela equipe de segurança. Com um deles foi encontrado R$ 42,00 em dinheiro. Ao verificar o que havia na sacola dispensada, a GCM constatou tratar-se de 04 pedras de crack, 19 microtubos de cocaína e 02 porções de maconha. Já com o outro indivíduo nada foi encontrado. Indagado, o rapaz alegou que a droga não era dele.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos meliantes e conduzidos juntamente com as substâncias e o dinheiro ao plantão policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária determinou o registro da ocorrência por tráfico de drogas, autuando um deles em flagrante, o qual foi preso e à disposição da Justiça.