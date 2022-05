Na segunda-feira, dia 09 de maio, aconteceu mais uma rodada válida pela Copa Gospel de Futsal. O público compareceu e pôde acompanhar duas disputadas partidas no Ginásio da CCE.

O primeiro jogo aconteceu entre as equipes Batista Vida com Deus x IEQ Centro, que conquistou a vitória pelo placar de 05 a 03.

Em seguida entraram em quadra as equipes Presbiteriana Central x IEQ Jardim Maringá, que bateu o adversário pelo placar de 05 x 04.

A próxima rodada acontece no domingo, dia 15, também na CCE. Às 14h30 jogam IBNA-Sede x IBNA-Sede B e às 15h30 se enfrentam IEQ Jd. Maringá x Paz e Vida Church.

Já no domingo (16), a partir das 20h se enfrentam as equipes Casa de Oração Filadélfia x Presbiteriana Água Viva. Compareçam e prestigiem as equipes!