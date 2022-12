Na terça-feira (20), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG, deflagraram a operação “tribunal do crime”, que prendeu três homens e uma mulher envolvidos no homicídio que vitimou Cristiano Orlando Silva Moura, de 25 anos de idade, ocorrido no mês de julho deste ano.

Segundo informações da Polícia Civil, os envolvidos foram identificados logo após o encontro de um cadáver em decomposição no aterro municipal de Itapeva, situado na Vila Santa Maria.

A partir disso, os agentes obtiveram informações que levaram a autoria do crime, inclusive, individualizando as condutas de cada um dos envolvidos.

Segundo apurado, a morte de Cristiano foi levada a discussão por um “tribunal” informal composto por integrantes de uma facção criminosa que atua dentro e fora do sistema penitenciário. Após o “julgamento”, a vítima foi executada e teve o seu corpo ocultado em uma cova improvisada.

Após meses de investigação por parte da DIG de Itapeva, com a concordância do Ministério Público, o Poder Judiciário expediu 04 mandados de prisão temporária, além de 07 mandados de busca e apreensão.

Nas primeiras horas da manhã de ontem os agentes foram a campo para dar cumprimento as diligências, ocasião em que os investigados M.R.G, L.A.R., J.R.M. e E.K.D.R.O. foram presos e encaminhados a sede da DIG.

Também foram apreendidos diversos objetos de interesse para a investigação.

A motivação do denominado “julgamento” e consequente execução da vítima não foi revelada.

A Polícia Civil informou que após a prisão dos quatro envolvidos concluiu o Inquérito policial e deu cabal elucidação aos fatos.

Também participaram das diligências ocorridas nesta data em Itapeva policiais civis da DISE e agentes da Guarda Civil Municipal.

Diligências também foram realizadas na região de Itapetininga com o apoio do GOE/DEIC de Sorocaba.

Relembre o caso:

Cristiano estava desaparecido desde o dia 15 de julho de 2022.

Dias após, a família chegou a registrar boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, o que ensejou grande comoção na cidade, especialmente nas redes sociais.

Na manhã do dia 30 do mesmo mês o cadáver da vítima foi encontrado no aterro sanitário da Vila Santa Maria.

Juntamente com o corpo foram encontrados objetos pessoais, entre eles uma bandana, que auxiliou no reconhecimento da vítima.

Na época, o cadáver foi encaminhado para o IML de Itapetininga, onde foi reconhecido por familiares.

O corpo possuía lesões na região da cabeça, o que ocasionou a morte da vítima.