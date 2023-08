Um apicultor de Buri perdeu 68 colmeias, o equivalente a cerca de 3 milhões de abelhas da espécie ‘Apis Mellifera’ durante o final de semana. O apiário fica no bairro dos Costas e a suspeita é de que as abelhas tenham sido envenenadas pelo uso de um inseticida chamado fipronil.

O fipronil é usado no controle de pragas em diversas culturas. O inseticida é extremamente tóxico às abelhas e além de matar o inseto que teve contato, é capaz de contaminar o enxame todo.

Ao deparar-se com a situação, o apicultor buscou explicações. Consultados, alguns produtores da região negaram o uso do inseticida.

Ele procurou as autoridades e foi orientado a registrar um boletim de ocorrência. À ele ainda foi sugerido notificar o Instituto de Defesa Agropecuária de São Paulo e a Casa da Agricultura do município, para que análises sejam realizadas.

No mês passado um fazendeiro de Mato Grosso foi multado em R$ 225 mil, após morte de 100 milhões de abelhas. As investigações do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso constataram a presença do ativo fipronil na plantação de algodão.

