Entre a cruz e a espada: quarentena coloca em prova capacidade de prefeitos

A quarentena orientada pelas autoridades de saúde por todo o mundo, no Brasil vem sendo bastante questionada e expondo principalmente os prefeitos que são cobrados diariamente pela população de suas respectivas cidades.

Alguns prefeitos vem tomando medidas drásticas, como o de Itararé, Heliton do Valle que até mesmo barreiras de concretos colocou nos acessos à cidade para coibir a entrada de pessoas com sintomas do Covid-19. Por outro lado alguns constantemente dão sinal de abertura ampla do comércio local, como por exemplo o prefeito de Buri, Omar Chain fala em movimentar a economia do município.

E é justamente essa questão que vem sendo o pivô de discussões no Brasil, a economia. Diversos empresários estão cobrando dos prefeitos para que adotem uma postura diferente da que o governador João Dória vem tomando e que prorrogou o prazo da quarentena até 10 de maio.

Se por um lado há uma parcela considerável da população pedindo a flexibilização das medidas ao combate ao Coronavírus, por outro lado a parcela que pede para que a quarentena seja seguido a risca também não é pequena.

Perante toda essa situação o prefeito de Itapeva é mais um que se vê no meio dessa queda de braço. No dia 13 de abril, Dr. Mário Tassinari foi notificado pela Justiça há reforçar as fiscalizações nos comércios por conta de lojas que estavam abrindo somente para receber os boletos e registrando aglomeração de pessoas em suas dependências.

Se a Justiça pediu reforço na fiscalização para que a quarentena seja cumprida a risco, três dias depois, o prefeito itapevense recebeu um ofício da Associação Comercial de Itapeva solicitando o contrário, ou seja, o relaxamento das normas para que o comércio possa receber de seus clientes normalmente, porém, seguindo as normas de prevenção com o uso de máscaras e álcool em gel, além de restrição de pessoas no interior das lojas.

Diante de tudo isso, cresce a expectativa da população para saber quais serão as medidas adotadas na próxima semana, ainda mais após um final de semana em que se viu diversas manifestações pelo estado contra o governador João Dória e os números relacionados ao Covid-19 em Itapeva sendo descartados e casos positivos sendo curados.

Apesar da situação favorável, há uma parcela das autoridades da saúde que afirmam que os casos de Covid-19 no interior tendem a aumentar a partir de agora.

Desta forma, fica nas mãos dos prefeitos a responsabilidade pelo cuidado a saúde ou o retorno das atividades econômicas.