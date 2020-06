Entidades beneficentes recebem da Prefeitura de Itapeva alimentos produzidos pela Comunidade Quilombola do Jaó

O PAA – Programa de Aquisição de Alimentos , por meio de uma parceria do Governo Federal com a Prefeitura de Itapeva, via Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento , possibilita e garante a renda para famílias da zona rural.

Nesta segunda-feira, dia 15, o programa foi retomado na Comunidade Quilombola do Jaó e os moradores já realizaram a venda institucional das hortaliças produzidas por eles.

A maioria das hortaliças é produzida de forma orgânica, sem o uso de defensivos agrícolas, o que garante mais qualidade nutricional aos alimentos. Além disso, todos os alimentos adquiridos por meio do PAA na Comunidade Quilombola do Jaó são enviados às entidades assistenciais do município.

“Além de ajudar os produtores da Agricultura Familiar com a compra das hortaliças produzidas, o programa também oferece alimentos in natura de qualidade para as pessoas assistidas pelas entidades beneficentes de Itapeva”, explicou o secretário de Agricultura.

O novo projeto do PAA é desenvolvido em parceria com a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Quilombola do Jaó e a ARKÉ, por meio do PDRT – Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial da SUZANO.

“Estamos muito agradecidos em poder entregar a nossa produção familiar para a Prefeitura, pois assim temos uma renda que possibilita o sustento de nossas famílias”, agradeceu a moradora e líder comunitária do bairro Jaó, Noemi Lima.