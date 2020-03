Engenharia Florestal da Fait recebe visita dos alunos do curso Técnico em Informática do Minas

Engenharia Florestal da Fait recebe visita dos alunos do curso Técnico em Informática do Minas

Na última quarta-feira (04/3), o curso de Engenharia Florestal da Fait representados pelos professores Dr. Fábio Leite e Dr. Edjair Dal Bem, juntamente com os acadêmicos Evandro Oliveira do curso de Engenharia Florestal e Eliaquim Santos do curso de agronomia recepcionaram os alunos do curso Técnico em Informática integrado ao ensino médio da ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior – ITAPEVA/SP acompanhados dos professores Charles Andrei Fabri de Proença e a Prof Esp. Ana Paula Siqueira Santos de Oliveira.

Na visita, os alunos fizeram um tour pelas instalações e projetos desenvolvidos no setor agronômico e florestal da Fait, visitaram em loco o viveiro florestal, onde puderam acompanhar a rotina desde o beneficiamento da semente, semeadura, plantio, jardim clonal e preparo das mudas para irem a campo.

Os alunos verificaram o campo demonstrativo de resinagem pelo método borehole, ou também conhecido pelo método de extração de goma resina por furos. Conheceram o sistema de recuperação de áreas degradadas por técnicas de Sistemas Agroflorestais e o orquidário da Fait.

Fizeram também o percurso na trilha ecológica, aonde receberam informações sobre aspectos ecológicos de uma floresta nativa e seus benefícios, e concluíram o passeio pelo sistema de Integração Lavoura Pecuária Floresta, observaram na prática os benefícios deste sistema para o solo, lavoura e para os animais que são criados e cultivados neste sistema ecologicamente correto.

Com a visita, foi procurado mostrar uma nova perspectiva e oportunidades para os alunos da ETEC, para no futuro, possa contribuir com conhecimento e novas áreas a serem exploradas em suas vidas tanto pessoal quanto profissional.

O curso de Engenharia Florestal da Fait está de portas abertas a toda a comunidade que queira conhecer estes projetos, bastando apenas agendar junto a faculdade e será marcado realizado a visita. Lembrando que para tal visita é obrigatório o uso de calçado fechado e calça comprida.