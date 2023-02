A jovem Gleiciele Pereira da Costa que desapareceu no final da tarde deste domingo (26), foi encontrada na madrugada desta segunda-feira (27).

De acordo com os policiais que atenderam o caso a equipe foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência com desaparecimento de pessoa. Em contato com a mãe de Gleiciele, os policiais foram informados de que sua filha de 18 anos tem um retardado mental equiparado a uma criança de 10 anos e que na tarde de domingo por volta das 17h entrou na mata próximo a última rua do bairro Morada do Bosque para pegar uma pipa não sendo mais vista.



A equipe fez uma primeira busca no local, porém não obteve êxito em localizá-la, após algum tempo foi solicitado apoio de outros órgãos, Corpo de Bombeiros e GCM, devido extensão da área de mata.

As buscas então permaneceram com a ajuda de voluntários, segundo os policiais às 03h da manhã foi possível ouvir um pedido de socorro em um local aproximadamente a 4 quilômetros do ponto onde havia sido vista pela última vez e assim as equipes de buscas conseguiram chegar até a jovem às 04h. Gleiciele que estava em estado de choque, com várias escoriações e arranhões pelo corpo, devido o local ser de difícil acesso e a debilidade da vítima as esquipes da PM e GCM juntamente com populares fizeram revezamento e carregando a vítima por aproximadamente 4 quilômetros até a viatura do Corpo de Bombeiros, que prestou primeiro atendimento no local e a socorreu até o Pronto Socorro.

Após os atendimentos a jovem foi entregue a sua família.