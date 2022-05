Teve início na última semana, dia 24 de maio, o período de inscrições do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022. Os interessados têm até 4 de junho para se inscrever por meio do Sistema Encceja. O prazo também vale para as solicitações de atendimento especializado e de tratamento por nome social. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará as provas para o ensino fundamental e médio, no dia 28 de agosto, em todos os estados e no Distrito Federal.

A participação é *voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino,* desde que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame. Ao se inscrever, o participante deverá indicar a unidade da Federação e o município onde deseja fazer as provas, além do nível de ensino para o qual deseja a certificação (fundamental ou médio) e as áreas de conhecimento em que quer ser avaliado.

Neste ano, não há necessidade de justificar a ausência, no caso de quem se inscreveu e faltou ao Encceja 2020. Também não será necessário o pagamento da taxa de ressarcimento para os ausentes no ano passado que vão fazer as provas novamente. A medida foi tomada tendo em vista o contexto da pandemia da Covid-19 que envolveu a realização da última edição. No entanto, o participante que não comparecer à aplicação de todas as áreas do conhecimento em que se inscrever para o Encceja 2022 deverá justificar a ausência, se quiser fazer nova inscrição na próxima edição do exame.