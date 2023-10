Na oportunidade também conversaram sobre Saúde, Geração de Empregos de Itapeva

O empresário Jeferson Modesto, conhecido como Jé, participou de um encontro com o Governador Tarcísio e diversas autoridades das celebrações dos 88 anos da Associação das Emissoras de Radio e TV do estado de SP (AESP). No evento, Jé aproveitou e falou com governador sobre questões cruciais relacionadas ao município de Itapeva, destacando especialmente as áreas de saúde e geração de empregos. Além disso, não deixou de parabenizar o Governador Tarcísio pelo seu empenho e trabalho.