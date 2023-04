Diante da onda constante de ataques e ameaças envolvendo escolas pelo Brasil o empresário Goulart Silva anunciou que estará preparando professores e funcionários em geral das escolas de Itapeva gratuitamente.

Proprietário da Escola de Artes Marciais Team Goulart, o empresário disse que ao ver a situação atual em que o país passa e com ameaças surgindo até mesmo na região de Itapeva decidiu agir e colaborar de alguma forma.

Sendo assim, Goulart irá disponibilizar treinamento gratuito para professores e demais funcionários das escolas de Itapeva, afim de capacitar os profissionais para que em uma situação de perigo saibam como agir e até mesmo imobilizar uma eventual ameaça.

“Decidi agir e acredito que devemos preparar nossos professores e funcionários das escolas e creches de Itapeva, vou disponibilizar vagas gratuitas para eles estarem preparados no caso de uma situação adversa que permita uma ação rápida e consciente”, disse.

Goulart disse que está ainda analisando como fará a logística da ação para preparar os profissionais da Educação, porém irá oferecer as aulas de defesa pessoal das modalidades que tem a disposição. “Saber se defender nos dias de hoje é essencial e devemos garantir a vida dos que estão a nossa volta, principalmente as crianças, uma grande ação vem aí, vamos preparar, treinar, condicionar física e psicologicamente as pessoas para manter a ordem e conservar vidas a Academia Team Goulart está pronta para ajudar com aulas de Muay Thai e Jiu Jitsu”.