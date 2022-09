A empresa Case Agriculture – Central Máquinas está contratando mecânico de máquinas agrícolas para trabalhar em Itapeva (SP).

Os requisitos para ocupar a vaga são: ensino médio completo, experiência em manutenção corretiva e preventiva de máquinas e implementos agrícolas, conhecimento em máquinas de grãos será considerado um diferencial. Também é preciso possuir CNH tipo B, ter disponibilidade de horário e residir em Itapeva.

As oportunidades da empresa também são destinadas aos PCD’s.