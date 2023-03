Os acessórios de Juliana Carneiro, nascida em Minas Gerais e residente em Itapeva (SP) há 14 anos, fizeram muito sucesso na Fashion Week de Paris.

Mineira de fala mansa e sorriso aberto, Juliana Carneiro sonha e faz. Empreendedora desde muito cedo – ela começou vendendo brigadeiros na rua e no colégio, aos 12 anos. Os acessórios produzidos por suas mãos fizeram parte da Semana de Moda de Paris. Suas peças estavam mais lindas do que nunca, com muitas cores, materiais naturais e brilho.

Se ela está feliz? Muito. E há 24 anos já. Juliana tem uma energia de felicidade capaz de criar o impossível. Foi essa energia que a fez produzir as primeiras peças para, com o lucro, pagar a faculdade de Pedagogia que ela fazia em Mariana (MG).

O investimento inicial foi de R$70,00. “Montei os acessórios e vendi tudo no mesmo dia, dentro da van. Não deu tempo de chegar até a faculdade”, relembra, rindo.

O sucesso foi imediato. Vislumbrando já um futuro de sucesso, ela reuniu R$ 1 mil e montou sua loja. Emprestou armário e mesa da avó e alugou a casa onde o Aleijadinho morou. “A casa era muito visitada e as minhas peças eram vistas por bastante gente”.

Juliana se formou na faculdade em 2008. Porém, em 2009, para acompanhar o marido, ela mudou-se para Itapeva, cidade no Sudoeste Paulista, onde ninguém ainda conhecia seu trabalho.

Mais um recomeço e mais uma certeza de que o sucesso viria com seu esforço e talento. Ao mesmo tempo em que ganhava o mercado local, Juliana despontava em meio a celebridades como Viviane Araújo, Xuxa, Paula Toller, entre muitas outras.

Quem vê essa ascensão não imagina o trabalho duro que existiu – e existe – nos bastidores.

Porém, obstáculos nunca detiveram Juliana. Eles são vistos por ela como desafios a serem transpostos. Inclusive os desafios como mãe (ela e o marido Jô são pais da pequena Lara, de 4 anos e do Lucas, que está no céu), esposa, filha, amiga. Tudo é oportunidade.

Agora ela terá motivos ainda maiores para comemorar. E a produção, que hoje é de cerca de 500 peças ao mês, tende a aumentar.

“É uma honra ter minha marca presente e divulgada internacionalmente durante a mais importante semana de modas do mundo”, afirma.

(Texto: Viva Comunica / Fotos: arquivo pessoal)