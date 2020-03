Empossado novo secretário da Defesa Cívil

Coronel Divaldo Aires é o novo secretário de Defesa Civil

Na sexta-feira, dia 27, a administração municipal empossou o novo secretário de Defesa Social. Trata-se do Coronel Divaldo Aires de Camargo.

Natural de Itapeva, o Coronel ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1980 e tornou-se aspirante em 1984. Em sua trajetória, conquistou os cargos de 2º Tenente, 1º Tenente, Capitão, Major e, finalmente, Tenente-Coronel.

O secretário é formado em Educação Física e pós-graduado em Educação Física Escolar. Ele já foi Comandante do 54º Batalhão de Polícia Militar de Itapeva (BPMI) e atualmente atuava em atividades particulares.

Com vasta experiência na área, o Coronel tem como objetivo dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos na Secretaria de Defesa Social e compartilhar seu conhecimento com os profissionais, que fazem parte da pasta, visando a segurança dos munícipes.