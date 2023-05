Com o tema “Conflitos Emocionais na Adolescência”, palestra realizada pelo secretário de Defesa Social, Rener Gustavo Mendonça, emocionou profissionais da educação e estudantes do 6º ao 9º ano da Rede Municipal de Ensino.

A apresentação aconteceu em três escolas, Sueli Aparecida Monteiro Nogueira Rodrigues, Haydee Ferreira Arato, Elisa Martirani Winkler e foi assistida por mais de 1.300 alunos.

A iniciativa teve como objetivo principal mostrar a eles os efeitos das emoções em suas vidas e ensiná-los a administrá-las. Os estudantes interagiram, se abraçaram e compreenderam a importância da construção diária de um ambiente escolar saudável.

O prefeito Germano Peschel se mostrou satisfeito com o resultado e falou sobre a importância desse trabalho. Ele destacou que os esforços na promoção da segurança nas escolas são validos, mas, gestos simples como conversar, ouvir e abraçar pode gerar excelentes resultados na vida das crianças. “Um abraço pode curar a dor de uma criança. Não é o detector de metal, não é a presença da GCM ou PM e todas as medidas que estamos tomando, isso ajuda. A melhor forma de um ambiente escolar mais seguro é de dentro para fora. Uma escola com amor, paz e alegria faz total diferença. Que Deus continue nos abençoando e livrando de todo mal”, disse.