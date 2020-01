Em vídeo, Tiffany do vôlei manda recado para Itapeva

A jogadora de vôlei de Itapeva, Maria Fernanda que está atuando pelo Sesi/Bauru e vem se destacando pelo talento no esporte gravou um vídeo com a jogadora Tiffany que joga no mesmo time onde manda um recado para os itapevenses.

No vídeo Maria Fernanda aparece ao lado da jogadora que causou polêmica ao se tornar a primeira jogadora trans a atuar pela Super Liga de Vôlei, porém passado o primeiro impacto da presença de Tiffany, atualmente sua presença em quadra parece já ser mais aceita.