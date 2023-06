Na manhã de terça-feira, dia 13 de junho, a Prefeita de Nova Campina Josi e o Secretário de Governo Eliel, foram recebidos no Palácio do Bandeirantes em São Paulo, pelo Secretário de Estado de Governo, Gilberto Kassab.

“Nosso encontro com o Secretário é de extrema importância, pois trata-se de investimentos fundamentais para Nova Campina, estes que já estão sendo executados em diversas áreas, como por exemplo o lajotamento no Distrito de Itaoca, uma obra importante que agora conseguimos tirar do papel graças a ajuda do Governo do Estado “, explica a Prefeita Josi.

A Prefeita também foi recebido pelo Secretário Executivo, Rubens Cury, e pelo Assessor Especial da Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais, Carlos Takahashi.