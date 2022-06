O prefeito de Buri, Omar chain realizou na tarde desta quarta-feira (29) uma live onde garantiu que a Expomandioca será realizada nos cinco dias, como já havia sido programada.

As incertezas sobre a realização do evento estavam sendo geradas por conta de uma ação do Ministério Público do município pedindo o cancelamento total da festa, de acordo com Chain.

Na live o prefeito questionou os motivos que levou o promotor a pedir o cancelamento da festa que já está em sua 16ª edição. Para Omar Chain, a tentativa seria uma perseguição e de cunho pessoal. Apesar do pedido para cancelamento geral da festividade, apenas os três shows mais caros foram cancelados pela Justiça: Raça Negra, Leonardo e a dupla Israel & Rodolffo acabaram sendo proibidos de se apresentarem na Expomandioca por conta dos valores dos seus shows.

Chain então alegou na live que as justificativas para o cancelamento dos contratos foram baseadas em mentiras, de acordo com o prefeito em matéria vinculada na Revista Isto É, o promotor alegou que o grupo Raça Negra teria se apresentado em Ribeirão Grande por R$ 90 mil e que em Buri o valor seria de R$ 250 mil. Acontece que de acordo com o prefeito buriense, o Raça Negra não se apresentou em Ribeirão Grande, que se basearam no valor pago a empresa que representa o grupo e que também representa a cantora Yasmin Santos, que seria a artista que se apresentou pelos R$ 90 mil no outro município.

Outra alegação questionada por Chain é sobre o preço pago a dupla Israel & Rodolffo, no qual teriam se apresentado em Silvanópolis por R$ 70 mil. O prefeito de Buri disse que tinha em mãos a divulgação do Diário Oficial de Silvanópolis onde apontava o valor de R$ 200 mil a dupla. Já quanto ao cantor Leonardo agenciado pela empresa Talismã o promotor teria alegado que havia contratos em outras cidades com valores bem menores, o que Omar Chain concordou, mas avisou que seria por conta de serem outros artistas se apresentando, uma vez que a empresa também representa outros cantores.

Por fim, o prefeito avisou que a festa teria uma nova grade de shows e desabafou: “É uma pena que a Justiça entenda que cidades pequenas não possam receber shows como do Raça Negra, Leonardo, Israel & Rodolffo, pois essa é a única oportunidade que algumas pessoas têm de ver seu artista preferido, a Rede Globo fez matéria falando sobre as prefeituras de cidades pequenas contratando esses artistas, mas isso é promover cultura, é dar oportunidades para as pessoas mais carentes de ver seus ídolos, estar perto de seus artistas preferidos”, disse.

O prefeito finalizou lembrando que as festividades começam nesta quarta-feira (29), com a apresentação do cantor gospel Anderson Freire às 21h30.

Pronunciamento do prefeito de Buri no Facebook: https://www.facebook.com/omarchainoficial/videos/1178010199719956/

Confira abaixo a nova grade: