A Prefeitura de Itararé (SP), em parceria com o Sebrae, finalizou, na segunda-feira (24), a série de treinamentos do Programa Consórcio Empreendedor.

Durante o encontro, foi realizada a apresentação e entrega do relatório final da consultoria ministrada pela arquiteta Ana Paula Nogueira de Carvalho, abordando os temas: ‘Simplificação do Licenciamento de Construções, Obras e Edificações’ e ‘Atualização do código de obras e edificações municipal’.

A capacitação, que teve início em março e finalizou em julho deste ano, contou com 11 encontros presenciais e virtuais, envolvendo servidores e técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Municipal.

Conforme o secretário da Pasta, Rafael Silva, a consultoria contribui, diretamente, para a atualização dos servidores, auxiliando nos trabalhos técnicos. “A formação traz novos conceitos e ideias neste momento importante que é a elaboração e revisão do Plano Diretor Municipal, além de fornecer a base necessária para a atualização do Código de Obras Municipal”, explica.

Saiba mais – Para a efetivação do Consórcio, o Sebrae arregimentou outras duas instituições: a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP).