Sessões ordinária e extraordinária foram realizadas em menos de três minutos e com voto contrário ao benefício apenas de um vereador.

A Câmara Municipal de Itapeva aprovou na noite desta segunda-feira (05), em poucos minutos, o Projeto de Lei que estabelece abono salarial de 13º salário e férias a vereadores do município.

Se baseando em um entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, que entendeu ser legal o pagamento dos benefícios aos agentes políticos, os vereadores aprovaram o PL com voto contrário apenas do vereador Preto do Bairro de Cima.

A jogada do Poder Legislativo ficou por conta de realizar a votação em primeira e segunda discussão no mesmo dia, geralmente os projetos são discutidos e votados em dias diferentes, mas desta vez o projeto que teve grande reprovação popular foi votado em sessões realizadas no mesmo dia e com menos de três minutos de realização, sem que nenhum vereador se pronunciasse a respeito ou desse alguma justificativa do porque votou favorável.

Muitos cidadãos questionaram o silêncio dos vereadores, que costumeiramente utilizam as redes sociais para convocar a população a acompanhar e até mesmo comparecer na Câmara em dias de votações polêmicas. Além de questionar a moralidade do projeto, alguns cidadãos lembraram que diversos vereadores criticaram o prefeito Mário Tassinari quando entrou na Justiça para reaver o salário que havia sido reduzido.

Com a aprovação do Projeto de Lei, vereadores passarão a ter direito ao 13º salário e a férias remuneradas a partir da próxima legislatura. Alguns cidadãos disseram que até seriam a favor dos benefícios caso os vereadores estivessem o tempo todo de expediente na Câmara, porém vários deles acabam deixando os assessores na Casa de Leis e trabalhando em outra área.

Vale ressaltar que pela legislação, os vereadores tem a obrigação apenas de estarem presentes nas sessões de Câmara.