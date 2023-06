O Tiro de Guerra de Itararé (SP) divulga que está próximo o término do prazo para o alistamento militar no município. Jovens que nasceram em 2005 devem realizar o alistamento até o dia 30 de junho, pela internet, através do site www.alistamento.ed.mil.br

Aqueles que desejarem realizar o procedimento pessoalmente, devem comparecer à 076ª Junta de Serviço Militar, localizada à rua Itararé, 387, Centro, na unidade do Ganha Tempo, até o dia 28 de junho.

Para fazer o alistamento presencial é necessário apresentar RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência recente. Via site, basta somente o número do CPF para validar as informações.

Saiba mais – O horário de atendimento da Junta de Serviço Militar é de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo email [email protected]