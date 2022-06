As novas inscrições abriram no dia 30 de maio e seguem até o dia 17 de junho, e devem ser feita exclusivamente pelo site do programa Bolsa do Povo: www.bolsadopovo.sp.gov.br

Aqueles cidadãos que precisarem de ajuda para a efetivação do cadastro no site, devem procurar os pontos de apoio em nosso município, que são: os CRAS, CREAS e o Espaço Cidadão.

➡️ Os documentos necessários para a realização do cadastro, são: RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Residência.

⚠️ Atenção aos requisitos para a efetivação do cadastro:

✔️Ser maior de 18 anos;

✔️Ter renda de meio salário mínimo por pessoa da família;

✔️Estar desempregado;

✔️Não estar recebendo aposentadoria ou seguro-desemprego;

✔️Não ter MEI aberta contribuindo para o INSS.