Em greve, funcionários dos Correios fazem doação de sangue

Nesta quarta-feira, dia 09 de setembro, um grupo de carteiros de Itapeva e Região aproveitam o estado de greve para ajudar Hemocentro da cidade com doação de sangue.

A greve foi deflagrada porque, segundo o sindicato, a empresa retirou 70 dos 79 benefícios, itens do acordo coletivo de trabalho.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) marcou para essa sexta-feira, dia 11, às 15 horas, audiência de conciliação para que trabalhadores dos Correios, em greve há mais de 20 dias, tentem entrar em acordo com a companhia.