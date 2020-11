Em dez meses, investimentos na Guarda Municipal ultrapassam R$ 368 mil

Por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social, os investimentos na Guarda Civil Municipal já ultrapassam os R$ 368 mil.

Parte deste valor foi viabilizado por meio de emendas parlamentares e outra com recursos próprios do município, com o intuito de dar condições melhores para que os GCMs possam trabalhar com mais eficiência no que tange a segurança da população.

Apenas em munições foram gastos R$ 53.421,00. Já em armamento bélico foram investidos R$ 153.490,00 em pistolas e R$ 15.180,00 em espingardas. Para garantir também a segurança do efetivo foram comprados R$ 24.620,00 em coletes masculinos e R$ 12.201,98 em coletes femininos.

Ainda em andamento está o processo de compra de mais Rádios HT, cujo investimento será de R$ 110.000,000.

“Investimos um total de R$ 368.912,98 neste ano em melhorias de materiais bélicos para a GCMI, com o intuito de atender a comunidade com mais segurança. Isso se faz necessário, pois temos que dar condições melhores para o desempenhos de nossa Guarda, que hoje atua em diversos setores no combate ao crime. As pessoas têm acompanhado, por exemplo, as inúmeras apreensões de drogas que têm sido realizadas por nosso efetivo, que está atento e orientado em coibir atos ilícitos”, disse o comandante da GCM, Rafael Augusto Rossi.