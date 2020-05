Em ação eficiente Polícia Civil prende estelionatário em Itapeva

Na tarde desta quarta-feira, dia 20/05/2020, policiais civis da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva receberam informações de que várias pessoas foram vítimas de golpes praticados por estelionatários.

De posse de algumas informações, tais como vestimentas e a motocicleta utilizada, os policiais civis diligenciaram em vários locais da cidade, sendo que ao passarem pela Praça Anchieta, abordaram o golpista saindo da agência bancária com valores que havia acabado de sacar da conta de umas das vítimas.

Após submeter o golpista a revista pessoal, foram encontrados no interior da mochila que portava vários cartões bancários, bem como máquinas de cartão utilizadas para consumação do crime de estelionato.

Segundo a Polícia Civil, os golpistas entram em contato com as vítimas fazendo-se passar por funcionários do banco. Ato contínuo, perguntam se a vítima efetuou compras recentes utilizando o cartão, e que possivelmente o cartão teria sido clonado.

Nesse ínterim, conseguem informações pessoais da vítima e informam que um correspondente do banco irá até a residência da vítima para retirar e inutilizar o cartão.

Já de posse do cartão e dos dados pessoais das vítimas, os golpistas efetuam saques e transações, causando prejuízo financeiro ao lesado.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, os golpistas causaram prejuízo aproximado de mais de vinte mil reais entre a manhã de ontem, e tarde de hoje. Um homem residente na zona norte de São Paulo foi preso e uma motocicleta foi apreendida.

A Polícia Civil alerta à população para que não forneça dados pessoais e bancários a estranhos, sequer entregue cartões a qualquer pessoa que se prontifique a retirá-los.