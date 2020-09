Eleições Municipais 2020 Mulheres são maioria do eleitorado e minoria nos cargos políticos

As eleições municipais em Itapeva devem levar na teoria 3% a mais de eleitores às urnas em 2020 do que há quatro anos atrás.

De acordo com dados divulgados, em 2016 o total de eleitores no município era de 69.478, já em 2020 esse número subiu para 71.587 eleitores. Ainda segundo os números, as mulheres são maioria, do total geral 51,4% representam a classe feminina, já os homens são 48,6 do eleitorado.

Apesar disso, é quase certo que se tratando de postulantes a cargos políticos essa realidade acabe mudando drasticamente, a partir de segunda-feira (31), começam as convenções partidárias para homologar e oficializar as candidaturas dos concorrentes a cargos no Legislativo e Executivo, sendo que nesse caso geralmente a dominância fica por conta dos homens, porém ao longo dos anos as mulheres vem participando mais desse meio.

A Câmara de Itapeva hoje conta com 20% de seus vereadores sendo do sexo feminino, o que é um número considerado alto se comparado com as câmaras da região, acaba sendo pequeno se olharmos em quantidade, três mulheres e doze homens. Em Itararé por exemplo, dos 13 vereadores apenas uma é mulher, já em Capão Bonito essa realidade é ainda mais dura para as mulheres, os 13 vereadores que o município possuí são do sexo masculino.