A eleição dos membros do Conselho Tutelar marcada para 1º de outubro para a gestão 2024-2028, será realizada este ano por meio das urnas eletrônicas, que serão cedidas pelo Cartório Eleitoral de Itapeva ao CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, autor do pedido de empréstimo das urnas.

Serão emprestadas 14 urnas eletrônicas em Itapeva, sendo que será uma urna para cada 5.000 eleitores. Trata-se de uma estimativa. Os critérios definitivos ainda serão definidos pelo TRE/SP.

Como foi o CMDCA que solicitou o empréstimo, o juiz está aguardando as orientações oficiais e definitivas do TRE/SP para deferir o pedido, mas tudo se encaminha para o deferimento. Há também a necessidade de um termo de responsabilidade e guarda assinado pelo prefeito municipal de Itapeva Mário Sérgio Tassinari.

Desde a implantação das urnas digitais, esta é a primeira vez que Itapeva poderá fazer uso das urnas eletrônicas no processo de escolha dos conselheiros tutelares para gestão 2024-2028.

No último dia 17 de maio deste ano, os CMDCAs de Itapeva, Itaberá e Nova Campina participaram de uma reunião na sede do Cartório Eleitoral de Itapeva zona 53º, com o intuito de receberem as instruções sobre o funcionamento das urnas eletrônicas do município neste pleito eleitoral.

Esse momento histórico para os membros do conselho municipal é de grande importância e vai contribuir significativamente no processo, proporcionando agilidade e transparência na eleição.

O chefe do Cartório Eleitoral José Roberto esclareceu alguns pontos referentes aos procedimentos de empréstimos e utilização das urnas. Ele disse que elas serão preparadas com os dados dos candidatos e eleitores, lembrando que quem for votar, precisa regularizar a sua situação eleitoral no Cartório até o dia 30 de junho.

Estiveram presentes na reunião o presidente do CMDCA de Itapeva, Cláudio Marquezini e as conselheiras Danielly Bueno de Camargo Zacarias e Arlete Machado Correa Gonçalves.