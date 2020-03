Para votarem, munícipes devem apresentar documento com foto e possuir no mínimo 16 anos

Eleições do Conselho Municipal de Saúde serão realizadas no dia 18 de março

As eleições para o Conselho Municipal de Saúde, serão realizadas no dia 18 de março, na zona urbana das 9h às 17h no Complexo Cultural “Prof. Newton de Moura Müzel, no Calçadão Dr. Pinheiro, ao lado do Teatro de Bolso Profª. Terezinha Silva. Já na zona rural, ela acontecerá nas unidades de Saúde, das 9h às 16h.Para votar, o munícipe deve apresentar documento com foto e possuir no mínimo 16 anos.

O Conselho Municipal de Saúde trata-se de um principal canal de participação popular na gestão municipal. A importância dos conselhos está no seu papel de fortalecimento da participação democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas.

Entre as atribuições do Conselho, destacam-se principalmente o controle financeiro da saúde, acompanhamento das verbas, além da participação na elaboração das metas para a pasta.

Representantes dos munícipes, que usam o Sistema Único de Saúde, farmacêuticos, médicos, enfermeiras, prestadores de serviços de saúde e profissionais da Prefeitura, fazem parte do Conselho Municipal de Saúde.

Mais informações sobre a eleição do Conselho Municipal de Saúde, na Assessoria de Controle Social, pelo telefone: 3524-9370, ramal 221. Lembrando que a apuração dos votos será no mesmo dia, às 18h, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde.