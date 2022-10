Diferente do resultado total da votação nacional, em Itapeva o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma diferença expressiva de votos em relação ao Lula (PT). Bolsonaro recebeu 29.115 votos dos itapevenses, sendo 56,48% e Lula teve 18.108 votos, representando 35,13% dos eleitores de Itapeva.

Em seguida, aparece Simone Tebet (MDB) com 2.504 votos; Ciro Gomes com 1.234 votos e Soraya Thonicke com 295 votos.

Para governador, Tarcísio (Republicanos) recebeu 23.803 votos em Itapeva (50,57%); Fernando Haddad 13.966 (29,67%); Rodrigo Garcia 8.513 votos (18,08%); Vinicius Poit 333 votos (0,71%) e Elvis Cezar 281 votos (0,60%).

Para senador, Astronauta Marcos Pontes teve 26.254 votos (59,02%); Márcio Franca (PSB) 13.444 votos (30,22%); Edson Aparecido 3.550 votos (7,98%); Janaía Paschoal 466 votos (1,05%) e Algo Rebelo 235 votos (0,53%).

Os números acima são dos 5 candidatos mais votados no município de Itapeva para os cargos a Presidente, Governador e Senador. Para conferir toda a apuração de votos em todos os cargos das eleições 2022, acesse o link da uol: https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/apuracao/1turno/

É possível ver os resultados do país, Estado ou também votos por município.