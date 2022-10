Itapeva está, por enquanto, sem nenhum representante a Deputado Federal ou Estadual. Existe a possibilidade de que Jeferson Modesto, O Jé, ainda assuma uma cadeira no Legislativo, pois é o primeiro suplente do seu partido (PP). Jé teve 11.969 votos somente em Itapeva e um total de 56.681 votos.

O segundo Estadual mais votado em Itapeva foi o médico Leonardo Tassinari (PV) com 8.362 votos no munícipio e 11.388 totais, que fez dobrada com a candidata a Federal, Rita Passos (Republicanos), que teve em Itapeva 1.525 votos e um total de 57.800 votos.

Em seguida, aparece a vereadora Débora Marcondes com 6.329 votos em Itapeva e 8.470 votos totais; Carlos Cezar com 1.510 votos em Itapeva e 180.690 totais (eleito) e Eduardo Suplicy com 961 votos em Itapeva e 806.015 totais (eleito).

Para Federal, a ex-prefeita de Itapetininga Simone Marquetto MDB) foi a mais votada em Itapeva, recebendo 4.973 votos dos eleitores e um total de 97.730 votos (eleita). Maurício Neves (PP), que fez dobrada com o itapevense Jeferson Modesto conquistou 4.560 votos na cidade e um total de 129.731 (eleito). Em seguida, está a vice-prefeita de Itapeva Dra. Elza Galvão (União) com 3.982 votos no município e um total de 5.137 votos. Frederico Davila (PL) recebeu 3.091 votos em Itapeva e 46.974 totais. Jefferson Campos (PL) teve 1.645 votos em Itapeva e 155.336 totais (eleito).

Os números acima são dos 5 candidatos mais votados no município para os cargos a Deputado Federal e Deputado Estadual. Para conferir toda a apuração de votos em todos os cargos das eleições 2022, acesse o link da uol: https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/apuracao/1turno/

É possível ver os resultados do país, Estado ou também votos por município.