Eleições 2020: Região teve prefeito eleito com diferença de 70 votos, confusão entre apoiadores e reeleito com quase 75% dos votos

As eleições municipais de 2020 tiveram algumas peculiaridades na região de Itapeva.

A mais marcante delas foi a confusão generalizada em Buri, onde apoiadores dos concorrentes ao Executivo local protagonizaram uma grande confusão na cidade com a necessidade da intervenção da Polícia Militar. No fim, o prefeito atual, Omar Chain acabou vencendo o concorrente direto pela prefeitura, Pipo Ú Fonseca, filho do ex-prefeito Ú Fonseca.

Já Itaberá teve o prefeito mais votado em questão de porcentagem, Alex Lacerda foi reeleito com 73,94% dos votos válidos, outro prefeito reeleito e que também teve uma grande aprovação foi Heliton do Valle em Itararé, conquistando 69,17% dos votos válidos.

Em Taquarivaí a disputa foi mais acirrada, a diferença entre Rubinho e Marlos do Pedrinho foi de apenas 70 votos, enquanto Rubinho obteve 1.862, Marlos conquistou 1.792 votos. Já as mulheres estarão a frente de duas prefeituras da região, Bom Sucesso de Itararé elegeu Léia como sua prefeita e Nova Campina terá novamente a prefeita Josi do Eliel no governo da cidade.

Confira os números da região:

Itararé

Heliton Do Valle – 15.457 Votos – 69,17%

Alessandro Beronha – 6.162 Votos – 27,57%

Ediclei Costa Luz – 728 Votos – 3,26%

Bom Sucesso de Itararé

Léia – 1.555 Votos – 57,49%

Dirceu Pacheco – 1.150 Votos – 42,51%

Buri

Omar Chain – 6.844 Votos – 60,45%

Pipo Ú Fonseca – 4.098 Votos – 36,2%

Elias Dos Anjos – 331 Votos – 2,92%

Joaozinho – 49 Votos – 0,43%

Taquarivaí

Rubinho – 1.862 Votos – 50,96%

Marlos Do Pedrinho – 1.792 Votos – 49,04%

Nova Campina

Josi Do Eliel – 3.632 Votos – 64,72%

Nicanor – 1.980 Votos – 35,28%

Ribeirão Branco

Mauro Teixeira -5.914 Votos – 54,77%

Sandro Sala – 4.675 Votos – 43,3%

Rodrigo Da Cunha – 209 Votos – 1,94%

Itaberá

Alex Lacerda – 7.554 Votos – 73,94%

Marcelo Costa – 2.553 Votos – 24,99%

Marquinho Do Jeep – 109 Votos – 1,07%

