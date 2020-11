Eleições 2020: Pouco mais de 8% dos eleitores que foram às urnas não escolheram candidato algum

Nas eleições deste ano, o eleitor de Itapeva em sua grande maioria escolheu um candidato para representá-lo.

No total 91,57% das pessoas que compareceram às urnas depositou sua confiança em algum dos candidatos. O resultado mostra que apesar do descontentamento de muitos com a classe política, ainda assim o eleitor acredita na força de seu voto.

Por outro lado, 8,43% do eleitorado itapevense acabou votando em branco ou anulando seu voto. No que diz respeito à votos brancos 5,46% dos eleitores optaram por esse recurso, o número é relativamente pequeno olhando na porcentagem, porém, ao analisar a fundo vemos que 2.803 eleitores votaram em branco e 1.523 optaram por anular seu voto (2,97).

Mesmo que todos esses votos fossem para o segundo colocado a prefeito o resultado não mudaria, mas poderia mudar a composição da Câmara Municipal e talvez esse seja o grande desafio para às próximas eleições, conquistar o voto desses mais de 4 mil eleitores que por algum motivo não escolheram nenhum candidato.