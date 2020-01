Eleição para o Conselho Tutelar será neste domingo (12)

Passados mais de três meses da primeira eleição para o Conselho Tutelar de Itapeva, neste domingo (12), vai haver mais uma eleição, pois a primeira acabou cancelada devido a diversas irregularidades apontadas pelo Ministério Público.

Na primeira votação, houveram denúncias de transporte irregular de eleitores e compra de votos. Nossa equipe de reportagem presenciou o momento que alguns candidatos a conselheiro tutelar acompanharam uma van que segundo os candidatos estaria transportando eleitores para votar em uma determinada candidata, já outro caso presenciado foi da quantidade de pessoas em aparente estado de embriaguez votando na eleição, e que segundo alguns candidatos, havia pessoas pagando bebidas alcoólicas para quem fosse votar em uma determinada candidata.

Diante dessas e outras denúncias o Ministério Público recomendou ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, responsável pelos trâmites da eleição a exclusão de três candidatas eleitas. A situação ficou por algum tempo indefinida e acabou que a eleição por um todo foi cancelada e convocado os postulantes ao cargo de conselheiro para uma nova prova, onde a maioria acabou sendo desclassificado.

Devido a isso, houve uma nova prova, desta vez com a maioria aprovada e com número suficientes de candidatos para a eleição, inclusive com a participação das denunciadas pelo MP.

A votação deste domingo, será realizada na escola Otávio Ferrari, os eleitores devem comparecer ao local das 08h às 17h munidos de documento pessoal com foto e ter o título de eleitor registrado na cidade de Itapeva.