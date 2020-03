Eleição para Conselho Municipal de Saúde é adiada

As eleições para o Conselho Municipal de Saúde, que seriam realizadas nesta quarta-feira, dia 18 de março, foram adiadas. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde optou pelo adiamento do evento, considerando como prioridade a preservação de todos os munícipes diante da pandemia do coronavírus.

A Secretaria de Saúde informa que assim que houver nova data, entrará em contato com todos os candidatos, sendo que a eleição será divulgada no site oficial da Prefeitura de Itapeva, redes sociais e os meios de comunicação do município.