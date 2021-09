Elegância completa 10 anos de loja em Itapeva

Em setembro de 2011, o casal Érika e Tiago Bueno iniciou um sonho, o de abrir sua própria loja de roupas. De lá para cá, muita coisa mudou, a clientela foi aumentando e a estrutura também. Hoje, 10 anos depois, os empresários comemoram o sucesso da loja.

No sábado, dia 18 de setembro, a Elegância festejou uma década ao lado de seus clientes, familiares e amigos. Em um coquetel organizado na própria loja, Érika e Tiago recepcionaram os visitantes juntamente com sua equipe de trabalho.

A Elegância trabalha com peças exclusivas, ótimos preços e um excelente atendimento, buscando sempre se diferenciar. Além de contar com um espaço amplo e arejado, tem a facilidade de estacionamento na porta, fugindo do trânsito central.

Para os empresários, agradecer será sempre pouco. “Reconhecer o bem que a loja nos proporciona e o privilégio que é ter vocês como nossos clientes é o mínimo que podemos fazer. Muita gratidão a todos e a Deus pelos 10 anos de loja”, disseram.

Contato:

Facebook e Instagram: @eleganciaitapeva

WhatsApp: (15) 99811-0392

Endereço: João Antunes de Moura, nº 406 – Jardim Maringá – Itapeva (SP)