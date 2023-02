O grupo da EE. Professora Nicota Soares, finalista da 5ª edição do concurso Vozes pela Igualdade de Gênero, se prepara para apresentar sua composição inédita em grande estilo no Theatro Municipal de São Paulo, nesta segunda-feira (6).

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e o Ministério Público de São Paulo (MPSP), que estimula os alunos da rede pública de ensino a compor músicas abordando a temática proposta. Neste ano, o tema da competição é “Nossa Voz Também é Nossa Vacina!”, que recebeu mais de 150 canções em todo o estado.

Como parte do projeto, desde a primeira edição, o concurso promove nas escolas a reflexão sobre questões relativas aos direitos humanos. Para tanto, promotores e convidados do MPSP realizam palestras e rodas de conversas com os estudantes.

As músicas foram compostas pelos estudantes de forma coletiva ou individual, sempre sob a orientação de um professor, que propõe as discussões sobre o tema. Entre as regras de participação, quando há mais de um integrante, é obrigatória a participação no grupo de pelo menos um estudante de gênero feminino e um quilombola, preto/a ou pardo/a, indígena, pessoa com deficiência ou imigrante.

A votação, encerrada dia 31 de janeiro, aconteceu pela Secretaria Escolar Digital (SED) para a comunidade escolar da Seduc-SP e para público externo pelo site do MPSP. Os critérios de avaliação que aconteceram anteriormente nas fases das escolas, diretorias de ensino, Seduc-SP e MPSP levaram em consideração a forma de apresentação, a expressividade, o discurso, a fluência e a originalidade.

O grupo autor da música Máscaras, da EE Professora Nicota Soares, é formado por estudantes que já são músicos e se juntaram para participar do concurso. As irmãs Beatriz de Jesus e Emanuelly de Jesus formam uma dupla de músicas pop internacional, João Vitor Oliveira é rapper, Ana Júlia de Almeida canta na igreja e Jamile dos Santos também é cantora.

Sobre o processo criativo, o grupo explica que foram escrevendo e compondo juntos durante os ensaios. “Ter um tema facilita porque abre o caminho, mas a gente quis ir além de falar da pandemia, a gente fala sobre racismo, igualdade de gênero, negligência, sobre acesso da minoria aos bens”. Estar entre os finalistas e fazer uma apresentação no Theatro Municipal é um grande acontecimento para os integrantes. “É uma coisa de outro mundo. Estamos em uma cidade pequena e não temos muita oportunidade, então estamos muito ansiosos para subir no palco”, relata Ana Júlia.

As dez composições finalistas receberão certificados e a música vencedora terá gravação em estúdio profissional.

Confira a produção finalista:

Música: Máscaras (EE. Prof.ª Nicota Soares – Itapeva)

https://www.youtube.com/watch?v=QTB0O3osK-c